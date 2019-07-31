Мошенник обманул рязанца, продав ему фальшивые монеты

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Рязанец стал жертвой мошенника, которого встретил на рынке. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Незнакомец предложил мужчине приобрести у него золотые старинные монеты. По его словам, их нашли при ремонте храма в одном из районов Рязанской области.
Одну из монет злоумышленник предложил проверить в ломбарде, где ее подлинность подтвердили. После этого рязанец купил более ста золотых и несколько серебряных монет, заплатив больше 500 тысяч рублей.
«Позже выяснилось, что из всех монет золотая только одна, а остальные, как две капли похожие на нее, — дешевая имитация», — говорится в сообщении.
Мошенника разыскивают. Рязанцев призвали быть бдительными и не покупать изделия из драгоценных металлов, старинные монеты и антиквариат с рук.
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