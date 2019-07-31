Мэрия усилит контроль за незаконной торговлей в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 30 июля, в Рязани прошло рабочее совещание по борьбе с несанкционированной торговлей. Об этом сообщил
С начала 2019 года специалисты провели 1955 рейдов, из них 42 совместно с полицией. Всего пресекли деятельность 871 незаконной торговой точки, составили 748 протоколов об административных правонарушениях на сумму порядка 1,2 млн рублей, вынесли48 предупреждений о нарушении правил торговли.
Как отметил замглавы администрации, проверки продолжатся.
«Совместно с полицией нам необходимо увеличить количество контрольных мероприятий, особенно в местах постоянной локации таких точек», — отметил он.
По информации управления экономики, на территории города размещены 29 несанкционированных торговых объекта, из которых 10 — незаконные по причине продажи алкоголя. Договоры с ними расторгли. Точки демонтируют.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьШесть сцен и более 50 музыкантов. Тайминг фестиваля «Подбелка-2019»
|
cледующая новость →В следующем году в Боголюбове построят ФАП
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.