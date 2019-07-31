Из-за ремонта теплотрассы в Рязани изменится схема движения маршрутки и автобуса

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Из-за ремонта теплотрассы в поселке Шлаковый временно изменится схема движения автобуса №14 и маршрутки №68. Об этом сообщила
Работы начали в 8:00 среды, 31 июля. Движение транспорта восстановят после окончания ремонта.
Согласно новой схеме, при движении из города автобусы №24 будут следовать по улицам Матросова, Ломоносова, Трудовой, далее по своему маршруту. Маршрутки №68 при движении из центра будут следовать до конечной остановки по своему маршруту, а в обратном направлении — по улицам Телевизионной, Ломоносова, Трудовой, далее по своему маршруту.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.