Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды в Тульской области на 1 августа

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 1 августа, в Тульской области ожидается небольшой кратковременный дождь и сильный ветер. Прогноз погоды
По данным синоптиков, скорость северо-западного ветра составит 5-10 метров в секунду, местами с его порывы будут достигать 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +6, +11 градусов, днем +14, +19 градусов.
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