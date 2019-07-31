«Дни джаза» перенесли с площади Победы в помещение

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Концерт «От джаза до блюза», который должен был состояться в среду, 31 июля, на площади Победы, перенесли из-за погодных условий.
Мероприятие пройдет в большом зале МКЦ в 18:00.
Ранее опубликовали
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.