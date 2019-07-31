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Август во Владимирской области начнется с дождя и прохлады. Прогноз погоды
В четверг, 1 августа, в области будет облачно с прояснениями.
Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +13, +18 градусов.
Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
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