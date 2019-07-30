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Фото: Pixabay.com
Житель Коврова украл из магазина детский конструктор и рюкзак. Об этом во вторник, 30 июля,
Конструктор, рюкзак и велосипед пропали из торгового павилиона 15 июля. Оперативники установили, что к краже причастен 44-летний местный житель. Он признался, что часть вещей продал владельцу другой торговой точки.
На владимирца завели уголовное дела по статье 158 УК («Кража»).
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