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16:02, 30 июля 2019 159
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Во Владимире умер народный художник России Валерий Кокурин

Во Владимире умер народный художник России Валерий Кокурин

Во вторник, 30 июля, во Владимире умер народный художник России Валерий Кокурин. Ему было 88 лет, сообщил сайт администрации города.

С художником, которого считают одним из основателей Владимирской школы живописи, простятся в среду, 31 июля, в 9:00 в Успенском соборе Свято-Успенского Княгинина монастыря (улица Княгининская). Его похоронят на Аллее Почета городского кладбища в Улыбышево.

Валерий Кокурин родился во Владимире. С 1954 года работал в реставрационных научно-производственных мастерских. В 1960 году картины Кокурина представили на Всероссийской выставке «Советская Россия», после которой впервые заговорили о владимирской школе пейзажа, «владимирских импрессионистах». Темы его творчества — природа Владимирской области, памятники древнерусской архитектуры и жизнь провинции.

Кокурин — лауреат региональных, Всесоюзных и Всероссийских профессиональных премий. В 1980 году ему присвоили звание Заслуженного художника РСФСР, в 1989 году — Народного художника России. В 2005 году получил золотую медаль Российской академии художеств, в 2010 году — золотую медаль имени Сурикова Союза художников России.

Работы художника хранятся в отечественных и зарубежных художественных музеях.

Фото с сайта «Зебра-ТВ»


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