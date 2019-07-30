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Во вторник, 30 июля, во Владимире умер народный художник России Валерий Кокурин. Ему было 88 лет,
С художником, которого считают одним из основателей Владимирской школы живописи, простятся в среду, 31 июля, в 9:00 в Успенском соборе Свято-Успенского Княгинина монастыря (улица Княгининская). Его похоронят на Аллее Почета городского кладбища в Улыбышево.
Валерий Кокурин родился во Владимире. С 1954 года работал в реставрационных научно-производственных мастерских. В 1960 году картины Кокурина представили на Всероссийской выставке «Советская Россия», после которой впервые заговорили о владимирской школе пейзажа, «владимирских импрессионистах». Темы его творчества — природа Владимирской области, памятники древнерусской архитектуры и жизнь провинции.
Кокурин — лауреат региональных, Всесоюзных и Всероссийских профессиональных премий. В 1980 году ему присвоили звание Заслуженного художника РСФСР, в 1989 году — Народного художника России. В 2005 году получил золотую медаль Российской академии художеств, в 2010 году — золотую медаль имени Сурикова Союза художников России.
Работы художника хранятся в отечественных и зарубежных художественных музеях.
Фото с сайта «
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