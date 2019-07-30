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15:11, 30 июля 2019 98
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Во Владимире сотрудника «Ростелекома» обвинили в коррупции

Во Владимире сотрудника «Ростелекома» обвинили в коррупции

Начальника отдела имущественных прав и управления недвижимостью филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» обвинили в коррупции. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Следствием установило, что с 2005 года обвиняемый занимался вопросами предоставления в аренду объектов недвижимости компании. В середине 2016 года он предложил потенциальному арендатору подписать договор на выгодных условиях и потребовал ежемесячно перечислять ему деньги за отмену арендно платы. Так, с мая 2016 по сентябрь 2017 года предприниматель передал обвиняемому в качестве взятки около 455 тысяч рублей.

По такой же схеме в 2018 и 2019 годах начальник отдела заключил незаконные сделки с еще с двумя предпринимателями и получил от них 370 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют в трех эпизодах получения взятки (часть 2 статьи 290, пункта «в» части 5 статьи 290 УК) и совершения мошенничества (часть 3 статьи 159 УК). Его арестовали.

Обвиняемый пояснил, что потратил взятки на «решение жилищных проблем».


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