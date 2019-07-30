Во Владимире сгорел цех «Точмаша»

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Вечером в понедельник, 29 июля, во Владимире сгорел цех завода «Точмаш», сообщает «
Огонь возник в производственном корпусе №53 на участке гальванопокрытий. Пожар локализовали в 21:33, через 40 минут после звонка в региональный ГУ МЧС. К 22:00 возгорание полностью ликвидировали. К тушению привлекали 52 человека и 22 единицы техники.
Никто не пострадал.
В «ВПО «Точмаш» уточнили, что угрозы обрушения здания нет, предприятие работает в штатном режиме. Пресс-служба предприятия уточнила, что площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Экологическая ситуация находится в норме.
Фото с
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.