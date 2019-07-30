Во Владимире открылся центр помощи пострадавшим от сект

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Фото: Pixabay.com
Во Владимире появился центр помощи пострадавшим от сект. Об этом
Миссионерский отдел епархии открыл центр при Сретенской церкви (улица Ломоносова, дом №17а). Его сотрудники будут помогать владимирцам, которые «стали заложниками» сект. В центре также планируют изучать неправославные религиозные организации.
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