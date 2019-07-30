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В Ухоловском районе на четыре дня отключат газ. О проведении ремонтных работ предупредили в «ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 10:00 31 июля до 10:00 4 августа подачу газа прекратят в следующих населенных пунктах:
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