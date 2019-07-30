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16:11, 30 июля 2019 187
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В Ухоловском районе на четыре дня отключат газ

В Ухоловском районе на четыре дня отключат газ

В Ухоловском районе на четыре дня отключат газ. О проведении ремонтных работ предупредили в «ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 10:00 31 июля до 10:00 4 августа подачу газа прекратят в следующих населенных пунктах:

  • Ухолово (все улицы);
  • Д-Борки;
  • Калинин;
  • Красное;
  • Кобылино;
  • Лубянки;
  • Ольхи;
  • Покровское;
  • Соловачево;
  • Смолеевка;
  • Чуриловка;
  • Ясенок;
  • Кензино;
  • Мостье;
  • Погореловка.

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