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Фото: Pixabay.com
В Тульской области бывший пристав пойдет под суд за взятки. Об этом
По версии следствия, в городе Донской с июля 2018 года по февраль 2019 года мужчина получил от двух должников 55 тысяч рублей за бездействие в их розыске. Злоумышленника задержали оперативники.
На 33-летнего туляка завели уголовное дело по части 3 статьи 290 УК («Получение должностным лицом взятки лично в виде денег за незаконное бездействие»). Обвиняемого взяли под стражу,
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