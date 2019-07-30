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В Тамбовском районе перевернулась «ГАЗель» с фруктами. Об этом
Авария произошла в понедельник, 29 июля, в 16:58 на 434 километре трассы Р-22 «Каспий». Nissan Qashgai врезался в ехавшей впереди «ГАЗ 33021», от удара вторая машина перевернулась.
За рулем Nissan был мужчина 2000 года рождения, «ГАЗелью» управлял 25-летний водитель.
Травмы получили водитель «ГАЗели» и пассажиры Nissan 2000 года рождения и 1999 года рождения.
Фото тамбовского УМВД
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.