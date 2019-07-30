В рязанском ателье мужчина угрожал ножом возлюбленной

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Рязанец угрожал ножом своей возлюбленной. Инцидент произошел в одном из городских ателье, где работает 42-летняя пострадавшая, сообщила
Известно, что 42-летний мужчина заявил сожительнице, что убьет ее, если она перестанет с ним общаться. «Рязанка так сильно испугалась, что поначалу даже побоялась обратиться за помощью», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место полицейские опросили свидетелей, а затем разыскали и задержали злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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