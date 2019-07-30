В Рязани задержали москвича, подозреваемого в убийстве

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Во вторник, 30 июля, в Рязани задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. По данным полиции, ночью он совершил преступление в Московской области и попытался скрыться.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.