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22:44, 30 июля 2019 131
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В России упростили получение автомобильных номеров

В России упростили получение автомобильных номеров

Фото: Pixabay.com

В России упростили получение автомобильных номеров. Владимир Путин подписал соответствующий закон, документ опубликовали на портале правовой информации.

Россияне смогут самостоятельно получать номера у изготовителей. Специализированные организации и их должностные лица будут нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных, маркировки транспортных средств и нарушение порядка госрегистрации.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.


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