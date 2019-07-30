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Фото: Pixabay.com
В России упростили получение автомобильных номеров. Владимир Путин подписал соответствующий закон, документ опубликовали на
Россияне смогут самостоятельно получать номера у изготовителей. Специализированные организации и их должностные лица будут нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных, маркировки транспортных средств и нарушение порядка госрегистрации.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
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