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В Липецке более 300 мусорных площадок переделают под евроконтейнеры. Об этом
Контейнеры из прочного пластика установят до конца года в разных районах Липецка. На это из городского бюджета выделили около 20 миллионов рублей.
Евроконтейнеры оснасят колесами, поэтому для удобства обслуживания основание площадок сровняют с примыкающей территорией. До окончания работ горожане смогут пользоваться старыми мусорными ящиками, которые будут стоять неподалеку.
Вопросы можно задавать сотрудникам департамента ЖКХ или управляющей компании.
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