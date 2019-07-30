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17:11, 30 июля 2019 196
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В Кадоме суд присяжных оправдал мужчину, обвиняемого в убийстве

В Кадоме суд присяжных оправдал мужчину, обвиняемого в убийстве

В Кадоме суд присяжных оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве. Решение вынесли в пятницу, 26 июля, сообщила пресс-служба райсуда.

По материалам дела, зимой подсудимый напился и жестоко избил человека, проходившего мимо него. Инцидент произошел ночью. Обвиняемый оставил потерпевшего лежать на улице в темноте и холоде и ушел, а на утро тот скончался.

В отношении жителя Кадома возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, он не признал свою вину.

«Вердиктом коллегии присяжных заседателей К. признан невиновным в совершении вышеуказанного деяния, в связи с чем в отношении него был постановлен оправдательный приговор», — говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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