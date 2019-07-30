В Кадоме суд присяжных оправдал мужчину, обвиняемого в убийстве

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В Кадоме суд присяжных оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве. Решение вынесли в пятницу, 26 июля, сообщила
По материалам дела, зимой подсудимый напился и жестоко избил человека, проходившего мимо него. Инцидент произошел ночью. Обвиняемый оставил потерпевшего лежать на улице в темноте и холоде и ушел, а на утро тот скончался.
В отношении жителя Кадома возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, он не признал свою вину.
«Вердиктом коллегии присяжных заседателей К. признан невиновным в совершении вышеуказанного деяния, в связи с чем в отношении него был постановлен оправдательный приговор», — говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.