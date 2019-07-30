В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

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Фото: Pixabay.com
В Госдуму направили предложение заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. С инициативой выступило общероссийское объединение пассажиров (ООП), пишут «
ООП предложило создать список сайтов, которые позволяют забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Авторы инициативы составили перечень из 229 сайтов, среди которых BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также «автобусные» странички на OneTwoTrip, «Туту.ру» и «Связном.Трэвел».
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил «Известиям», что это предложение обсудят на осенней сессии.
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