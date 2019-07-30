В девять рязанских больниц купят оборудование за 80 миллионов рублей

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В девяти рязанских детских больницах появится новое диагностическое оборудование. Об этом сообщил
Общая стоимость реализации проекта — 83,4 миллиона рублей.
Цифровые рентгеновские аппараты получат Рязанская городская детская поликлиника №3 и Ряжский межрайонный медицинский центр. Портативные аппараты для УЗИ направят в Кораблинскую, Новомичуринскую, Шацкую межрайонные больницы. Универсальные стационарные аппараты для ультразвуковой диагностики поставят в Скопинский и Шиловский межрайонные медцентры. 12-канальные электрокардиографы получат Сасовский ММЦ и Шацкая МРБ.
В ОДКБ приобретут стационарный диагностический цифровой рентгеновский комплекс, стационарный УЗИ-аппарат и электрокардиограф.
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