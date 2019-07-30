В День ВДВ в Липецке запретят продавать алкоголь

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Фото: Pixabay.com
В День ВДВ, 2 августа, в Липецке запретят продавать алкоголь из-за массовых мероприятий. Об этом
Напомним, в пятницу с 8:00 до 9:00 у памятника Маргелову проведут митинг.
С 9:00 до 12:00 в Липецке организуют митинг-шествие по маршруту: площадь Героев — улица Зегеля — площадь Плеханова — улица Зегеля — Петровский проезд — Нижний парк. Поучаствовать планируют две тысячи человек.
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