В Боголюбове построили половину детсада за 81 миллион

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Фото: Pixabay.com
В Боголюбове строят детсад за 81,2 миллиона рублей. Во вторник, 30 июля, сайт администрации Владимирской области
Детский сад рассчитан на 108 воспитанников, в том числе на 54 малышей от двух месяцев до трех лет.
Строительство контролирует губернатор Владимир Сипягин.
Детские сады в Суздальском районе не строили более 40 лет. В Боголюбове живут пять тысяч человек, пока родители возят детей в дошкольные учреждения Владимира.
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