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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Александрове магазин «Кенгуру» закрыли из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом
В магазине на улице Ленина (дом №2, строение 1) нашли множественные нарушения требований пожарной безопасности, а также «факт непринятия собственником здания мер по введению объекта в эксплуатацию по результатам произведенной реконструкции объекта недвижимости».
Владельца «Кенгуру» привлекли к административной ответственности. Ему выдали предписание, однако собственник не устранил нарушения.
Из-за этого прокурор обратился в суд, чтобы запретить эксплуатацию здания. Это требование удовлетворили.
Решение не вступило в законную силу.
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