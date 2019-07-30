Участники реалити-шоу телеканала «Пятница» поженились в Касимове

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Участники реалити-шоу «Четыре свадьбы» Любовь и Алексей поженились в Касимове. Проект снимает телеканал «Пятница».
В каждом выпуске четыре пары из разных городов борются за романтическое путешествие на двоих. Приз выиграет пара, свадьба которой получит наивысшие баллы от соперников.
Пары соревнуются в выборе места праздника, свадебных нарядов и банкетного меню.
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