Тамбовчанка на «Тойоте» спровоцировала аварию, пострадали три человека

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Тамбовчанка на Toyota Corolla спровоцировала аварию. Травмы получили три человека,
Авария произошла в понедельник, 29 июля, в 13:50 у дома №77 на улице Киквидзе. Девушка 1997 года рождения на Toyota при перестроении на крайнюю левую полосу врезалась в ехавшую в попутном направлении Lada Granta. За рулем второй машины был 19-летний юноша.
Пострадали оба водителя и пассажир Lada 1990 года рождения.
Фото тамбовского УМВД
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