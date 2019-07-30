Северный ветер и дождь. Прогноз погоды в Рязанской области на среду

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В среду, 31 июля, в Рязанской области ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем дождь.
Ветер юго-западный, днем северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +6, +11 градусов; днем +11, +16 градусов.
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