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12:42, 30 июля 2019 449
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С начала года в Рязанской области выявили четыре случая бешенства

С начала года в Рязанской области выявили четыре случая бешенства

С начала года в Рязанской области выявили четыре случая бешенства. Об этом сообщил сайт ГТРК «Ока».

«Любое животное может оказаться потенциальным источником этого вируса и быть опасным для человека. Когда мы идем на контакт, кормим бездомных животных, пытаемся сделать селфи с диким животным в природных условиях, это может закончиться плачевно», — рассказала в интервью телеканалу Ирина Котова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

В случае укуса животного, необходимо сразу обратиться в больницу.

Бешенство — это острая вирусная инфекция и для человека болезнь может закончиться летальным исходом.


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