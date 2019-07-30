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С начала года в Рязанской области выявили четыре случая бешенства. Об этом сообщил сайт ГТРК «
«Любое животное может оказаться потенциальным источником этого вируса и быть опасным для человека. Когда мы идем на контакт, кормим бездомных животных, пытаемся сделать селфи с диким животным в природных условиях, это может закончиться плачевно», — рассказала в интервью телеканалу Ирина Котова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.
В случае укуса животного, необходимо сразу обратиться в больницу.
Бешенство — это острая вирусная инфекция и для человека болезнь может закончиться летальным исходом.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.