«С Божьим благословением». По просьбе рязанской ГИБДД часть федеральной трассы окропили святой водой

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По просьбе ГИБДД часть Р-22 «Каспий» (бывшая М6) окропили святой водой. Об этом сообщил
Как уточнили в сообщении, причиной просьбы стало увеличившееся количество ДТП.
В понедельник, 29 июля, священнослужители двух михайловских приходов совершили водосвятный молебен и окропили святой водой трассу до границы с Пронским районом и Московской областью.
«С клириками Михайловских благочиний молились и сотрудники Михайловского ГИБДД», — написал представитель епархии.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.