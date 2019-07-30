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17:39, 30 июля 2019 406
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«С Божьим благословением». По просьбе рязанской ГИБДД часть федеральной трассы окропили святой водой 1

«С Божьим благословением». По просьбе рязанской ГИБДД часть федеральной трассы окропили святой водой

По просьбе ГИБДД часть Р-22 «Каспий» (бывшая М6) окропили святой водой. Об этом сообщил сайт рязанской Епархии.

Как уточнили в сообщении, причиной просьбы стало увеличившееся количество ДТП.

В понедельник, 29 июля, священнослужители двух михайловских приходов совершили водосвятный молебен и окропили святой водой трассу до границы с Пронским районом и Московской областью.

«С клириками Михайловских благочиний молились и сотрудники Михайловского ГИБДД», — написал представитель епархии.


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