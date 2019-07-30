С августа в Рязани начнут принимать заявки на благоустройство дворов

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С августа сотрудники рязанского управления энергетики и ЖКХ начнут принимать горожан, которые желают принять участие в программе по созданию комфортной городской среды в следующем году. Об этом сообщил сайт ГТРК «
Телеканал отметил, что гражданам предстоит софинансировать дополнительные виды работ: это установка детских и спортивных площадок, организация парковок — всего 20% от общей стоимости, остальное делается за счет средств федерального и регионального бюджетов.
Какие документы нужны для подачи заявки и в какое время ее нужно принести, можно уточнить по телефону управления энергетики и ЖКХ: 25-48-69.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.