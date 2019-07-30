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Рязанский врач пойдет под суд за получение взятки и служебный подлог. Об этом сообщил
Следствие установило, что в апреле 2019 года курсант академии ФСИН обратился в медицинскую часть, чтобы получить лист освобождения от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности.
За это врач потребовал от курсанта две тысячи рублей. Используя свое служебное положение, терапевт внес в медицинскую карту мужчины ложные сведения не соответствующие действительности.
Дело передано в суд.
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