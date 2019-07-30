Рязанские продажи «Умного дома» от «Ростелекома» выросли в два раза

В первом квартале 2019 года абонентская база сервиса «Умный дом» от «Ростелекома» выросла вдвое по сравнению с показателями всего 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, тенденция сохраняется и во втором квартале, что позволяет специалистам цифрового провайдера говорить об устойчивом росте интереса рязанцев к своей безопасности и комфорту.

«Система „Умный дом“ поставляется в нескольких вариантах, что обеспечивает потребителю широкие возможности для создания цифрового комфорта. Клиент настраивает сервис под себя: выбирает, какие функции контроля ему нужны и, в зависимости от этого, устанавливает датчики движения, протечки воды, утечки газа, открытия дверей и окон», — пояснили в пресс-службе.

По словам директора рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрея Карташова, продукт должен быть максимально простым, чтобы клиент без особых усилий и потери времени смог им пользоваться.

" 'Ростелеком' постоянно совершенствует сервисы и услуги. Система 'Умный дом' — не исключение. Именно поэтому сохраняется значительный рост абонентской базы. Количество пользователей сервиса в Рязанской области увеличилось вдвое. Зачастую клиенты в комплекте с датчиками 'Умного дома' выбирают услугу 'Умный дом. Видеонаблюдение'. Согласитесь, это удобно: на работе, в командировке или отпуске удаленно наблюдать за ситуацией дома. В загородном доме можно поставить внешние камеры и присматривать за участком или гаражом", — рассказал Карташов.

В пресс-службе объяснили, что цифровая видеокамера услуги «Видеонаблюдение» оснащена встроенной инфракрасной подсветкой, широким углом обзора, а также датчиками звука и движения. При фиксации движения в указанной зоне система моментально уведомит хозяина.

Внутренняя камера работает через Wi-Fi, оснащена микрофоном с функцией обратной связи. Внешние камеры защищены от дождя, снега, повышенных и пониженных температур и даже грозовых разрядов.