Рязанка попала под машину на улице Есенина

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 29 июля, около дома 13-г на улице Есенина произошло ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, в 17:35 29-летняя рязанка шла по нерегулируемому пешеходному переходу, и ее сбил 66-летний рязанец на Hyundai Santa Fe.
С травмами пострадавшую доставили в больницу.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.