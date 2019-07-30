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12:06, 30 июля 2019 176
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Рязанцу грозит до четырех лет тюрьмы за хранение обреза охотничьего ружья

Рязанцу грозит до четырех лет тюрьмы за хранение обреза охотничьего ружья

Рязанцу грозит до четырех лет тюрьмы за хранение обреза охотничьего ружья. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Оперативники получили информацию, что 36-летний рязанец хранит в своей квартире охотничье ружье с коротким стволом. Законодательством запрещено хранить или использовать ружье с обрезанным стволом.

Полицейские обнаружили охотничье ружье 16 калибра с укороченным стволом. Выяснилось, что ружье ранее принадлежало проживавшему в одном из районов Рязанской области родственнику мужчины. Оружие изъяли.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.


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