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Рязанцу грозит до четырех лет тюрьмы за хранение обреза охотничьего ружья. Об этом сообщил
Оперативники получили информацию, что 36-летний рязанец хранит в своей квартире охотничье ружье с коротким стволом. Законодательством запрещено хранить или использовать ружье с обрезанным стволом.
Полицейские обнаружили охотничье ружье 16 калибра с укороченным стволом. Выяснилось, что ружье ранее принадлежало проживавшему в одном из районов Рязанской области родственнику мужчины. Оружие изъяли.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.