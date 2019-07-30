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18:12, 30 июля 2019 105
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Рязанцам предложили придумать логотип переписи населения

Рязанцам предложили придумать логотип переписи населения

Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе на логотип переписи населения. Об этом написал сайт администрации города.

Участниками состязания могут стать только профессиональные дизайнеры. Жюри проекта выберет три наиболее достойные работы, авторы которых получат денежное вознаграждение.

Цель конкурса — создать современный, оригинальный и запоминающийся логотип всероссийской переписи населения.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 23 июля по 6 августа 2019 года включительно. Подведение итогов состоится 9 августа 2019 года. Авторы лучших работ получат денежное вознаграждение в размере 165 300 рублей.

Более подробно об условиях конкурса можно прочитать здесь.


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