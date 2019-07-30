Рязанцам предложили придумать логотип переписи населения

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Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе на логотип переписи населения. Об этом написал
Участниками состязания могут стать только профессиональные дизайнеры. Жюри проекта выберет три наиболее достойные работы, авторы которых получат денежное вознаграждение.
Цель конкурса — создать современный, оригинальный и запоминающийся логотип всероссийской переписи населения.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 23 июля по 6 августа 2019 года включительно. Подведение итогов состоится 9 августа 2019 года. Авторы лучших работ получат денежное вознаграждение в размере 165 300 рублей.
Более подробно об условиях конкурса можно прочитать
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