«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» перечислили в бюджет разного уровня более 12 миллиардов

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В первом полугодии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» перечислили в бюджет разного уровня 12,094 млрд рублей. Как подчеркнули в пресс-службе, компании являются ответственными налогоплательщиками, своевременно и добросовестно исполняют свои налоговые обязательства.
Так, 6,663 млрд направили в федеральный бюджет, в региональные бюджеты — 5,403 млрд, в местные бюджеты в виде земельного налога — 27,5 млн.
Отчисления на страховые взносы и внебюджетные фонды составили 4,141 млрд.
«Своевременная и в полном объеме уплата налогов „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ в значительной степени способствует успешной реализации в регионах деятельности компаний (20 субъектов России) экономических и социальных программ, направленных на повышение общего благосостояния и качества жизни населения, развитие образования, культуры, здравоохранения», — подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что по объемам налоговых выплат филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» неоднократно входили в своих регионах в число крупнейших налогоплательщиков.
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