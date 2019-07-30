Представители РГАТУ стали участниками Первого форума сельской молодежи

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В конце июля представители Рязанского аротехнологического университета имени Костычева стали участниками Первого форума сельской молодежи.
Его программа включала интерактивные площадки и мастер-классы, круглые столы и встречи участников с представителями органов власти региона, ведущими специалистами агропредприятий, экскурсионные и пресс-туры на предприятия Пителинского района, ставшего основной площадкой форума.
В этот день в заседании круглого стола «Современные кадры — для современного села» и работе панельной дискуссии «Новое — новые возможности» принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин.
Глава аграрного ведомства рассказал о развитии АПК, о мерах государственной поддержки молодых специалистов, приезжающих работать на село: «подъемных» выплатах, сертификатах на приобретение жилья, грантах для начинающих фермеров.
Обсуждались вопросы трудоустройства на селе, также рамках форума состоялась презентация проекта Российского союза сельской молодежи «Инкубатор сельских инициатив».
Кроме того, студенты и молодые специалисты, журналисты и сельские блогеры региона приняли участие в разработке и обсуждении предложений по развитию территорий поселений.
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