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17:02, 30 июля 2019 117

Представители РГАТУ стали участниками Первого форума сельской молодежи

Представители РГАТУ стали участниками Первого форума сельской молодежи

В конце июля представители Рязанского аротехнологического университета имени Костычева стали участниками Первого форума сельской молодежи.

Его программа включала интерактивные площадки и мастер-классы, круглые столы и встречи участников с представителями органов власти региона, ведущими специалистами агропредприятий, экскурсионные и пресс-туры на предприятия Пителинского района, ставшего основной площадкой форума.

В этот день в заседании круглого стола «Современные кадры — для современного села» и работе панельной дискуссии «Новое — новые возможности» принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин.

Глава аграрного ведомства рассказал о развитии АПК, о мерах государственной поддержки молодых специалистов, приезжающих работать на село: «подъемных» выплатах, сертификатах на приобретение жилья, грантах для начинающих фермеров.

Обсуждались вопросы трудоустройства на селе, также рамках форума состоялась презентация проекта Российского союза сельской молодежи «Инкубатор сельских инициатив».

Кроме того, студенты и молодые специалисты, журналисты и сельские блогеры региона приняли участие в разработке и обсуждении предложений по развитию территорий поселений.


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