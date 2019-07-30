Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

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Фото: Pixabay.com
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое утверждает список потенциально опасных собак.
В списке — 12 пород собак: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.
Перечень формировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций — Российской кинологической федерации, общественной организации «Союз кинологических организаций России», а также опыта других стран.
С 1 января 2020 года вступит в силу пункт 6 статьи 13 федерального закона, согласно которому нельзя выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка везде, кроме огороженной территории их владельца. При входе на эту территорию также следует сделать предупреждающую надпись о наличии потенциально опасной собаки.
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