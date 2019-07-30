Под Рязанью женщина на «Шкоде» вылетела в кювет, пострадали трое детей

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 29 июля, в Рязанском районе произошло ДТП. Примерно в 19:30 на 25-ом километре дороги «Рязань-Спасск» Skoda Yeti вылетела в кювет и перевернулась, сообщила
По предварительной информации, 35-летняя женщина-водитель не справилась с управлением.
В результате травмы получили годовалый, четырехлетний и пятилетний дети, которых перевозили в специальных креслах и пристегнули ремнями безопасности. Пострадавших доставили в больницу.
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