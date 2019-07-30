Под Рязанью утонул мужчина

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В пятницу, 26 июля, в Беловском пруду поселка Искра утонул 22-летний молодой человек. Трагедия произошла примерно в 15:00, сообщил
Известно, что погибший жил в селе Тырново. Его тело подняли из воды и доставили в морг. Ведется следствие.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.