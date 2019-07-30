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17:07, 30 июля 2019 107
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Начальник рязанского УМВД посетил пострадавших в Дагестане полицейских

Начальник рязанского УМВД посетил пострадавших в Дагестане полицейских

Начальник рязанского УМВД генерал-майор полиции Сергей Лебедев посетил пострадавших в Дагестане полицейских. Об этом сообщил сайт регионального министерства.

В Махачкале сейчас проходят лечение двое рязанских полицейских, которые получили травмы в ДТП на территории Северно-Кавказского региона.

Руководитель выразили искреннюю благодарность руководству МВД республики и персоналу РКБ Дагестана за профессионализм и принятые исчерпывающие меры для лечения пострадавших полицейских. Также полицейские руководители встретились с родственниками пострадавших сотрудников.

Напоним, авария произошла в среду, 24 июля, около населенного пункта Калиновка Тарумовского района. В машине ехали 13 сотрудников УМВД по Рязанской области, которые находились в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. «КамАЗ» опрокинулся в кювет.


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