Начальник рязанского УМВД посетил пострадавших в Дагестане полицейских

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Начальник рязанского УМВД генерал-майор полиции Сергей Лебедев посетил пострадавших в Дагестане полицейских. Об этом сообщил
В Махачкале сейчас проходят лечение двое рязанских полицейских, которые получили травмы в ДТП на территории Северно-Кавказского региона.
Руководитель выразили искреннюю благодарность руководству МВД республики и персоналу РКБ Дагестана за профессионализм и принятые исчерпывающие меры для лечения пострадавших полицейских. Также полицейские руководители встретились с родственниками пострадавших сотрудников.
Напоним, авария произошла в среду, 24 июля, около населенного пункта Калиновка Тарумовского района. В машине ехали 13 сотрудников УМВД по Рязанской области, которые находились в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. «КамАЗ»
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