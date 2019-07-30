Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:59, 30 июля 2019 188
 0    0

На рязанца подали в суд за неуплату налогов почти на миллион рублей

На рязанца подали в суд за неуплату налогов почти на миллион рублей

На рязанского предпринимателя подали в суд за неуплату налогов почти на миллион рублей. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2017 году индивидуальный предприниматель оказывала транспортные услуги. В нарушение действующего налогового законодательства она не представила в налоговую инспекцию налоговые декларации по НДС и не уплатила в бюджет налог в размере 917 тысяч рублей.

По уголовному законодательству, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьями 198 и 199 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб возмещен в полном объеме.

Подозреваемая в полном объеме оплатила недоимку, а также начисленные за указанный период пени. В связи с этим уголовное дело прекращено.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную шаурму

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную шаурму 5

Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 17 473
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 087
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
17:30, 16 июля 2019 13 287
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
22:09, 25 июля 2019 12 878
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
9:59, 17 июля 2019 11 883
В массовой аварии с фурами под Скопином погиб мужчина. Подробности 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум