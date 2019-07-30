На рязанца подали в суд за неуплату налогов почти на миллион рублей

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На рязанского предпринимателя подали в суд за неуплату налогов почти на миллион рублей. Об этом сообщил
По данным следствия, в 2017 году индивидуальный предприниматель оказывала транспортные услуги. В нарушение действующего налогового законодательства она не представила в налоговую инспекцию налоговые декларации по НДС и не уплатила в бюджет налог в размере 917 тысяч рублей.
По уголовному законодательству, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьями 198 и 199 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб возмещен в полном объеме.
Подозреваемая в полном объеме оплатила недоимку, а также начисленные за указанный период пени. В связи с этим уголовное дело прекращено.
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