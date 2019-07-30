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11:20, 30 июля 2019 456
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На дороге в Гусь-Хрустальном появилась огромная яма

На дороге в Гусь-Хрустальном появилась огромная яма

На дороге в Гусь-Хрустальном появилась огромная яма. Асфальт провалился на пересечении улиц Октябрьской и Муравьева- Апостола. Ролик с места опубликовали на YouTube.

Как пишут «Владимирские ведомости», предварительной причиной провала стало повреждение магистральной трубы холодного водоснабжения. Трубу диаметром 40 сантиметров на этом участке меняли в прошлом году.

Проблем с водоснабжением в ближайших домах нет.


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