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На дороге в Гусь-Хрустальном появилась огромная яма. Асфальт провалился на пересечении улиц Октябрьской и Муравьева- Апостола. Ролик с места опубликовали на YouTube.
Как пишут «
Проблем с водоснабжением в ближайших домах нет.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.