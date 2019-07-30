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На дне Оки нашли тридцатиметровое судно XIX века. Об этом сообщила группа «ВКонтакте» «
После первого осмотра затонувшего корабля выяснилось, что он, предположительно, был построен в конце XIX века. Его габариты: около 30 метров в длину и восьми — в ширину.
«О существовании затонувшего судна рыбаки знали на протяжении около 30 лет. Раньше оно находилось полностью под водой, теперь — частично на поверхности. Информацию о местонахождении мы пока не разглашаем», — сказал Олег Золотарев, председатель Тульского областного отделения РГО.
Есть предположение, что на этой лодке могли перевозить грузы: чугун, зерно или железо.
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