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11:41, 30 июля 2019 536
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На дне Оки нашли тридцатиметровое судно XIX века

На дне Оки нашли тридцатиметровое судно XIX века

На дне Оки нашли тридцатиметровое судно XIX века. Об этом сообщила группа «ВКонтакте» «Рязанской Археологической Экспедиции».

После первого осмотра затонувшего корабля выяснилось, что он, предположительно, был построен в конце XIX века. Его габариты: около 30 метров в длину и восьми — в ширину.

«О существовании затонувшего судна рыбаки знали на протяжении около 30 лет. Раньше оно находилось полностью под водой, теперь — частично на поверхности. Информацию о местонахождении мы пока не разглашаем», — сказал Олег Золотарев, председатель Тульского областного отделения РГО.

Есть предположение, что на этой лодке могли перевозить грузы: чугун, зерно или железо.


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