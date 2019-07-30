Мошенница обманула липчанку более чем на 110 тысяч, пообещав ей льготные путевки в Сочи

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Фото: Pixabay.com
Мошенница обманула липчанку более чем на 110 тысяч рублей, пообещав ей льготные путевки в Сочи. Об этом
49-летней горожанке позвонила женщина, представилась соцработницей и предложила льготные путевки на курорт. После трех встреч с мошенницей потерпевшая передала ей 114,5 тысячи рублей и получила фиктивные квитанции и недействительные путевки.
Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась 47-летняя липчанка. На женщину завели дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»).
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