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13:39, 30 июля 2019 93
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Молодой житель Клепиковского района получил реальный срок за хранение наркотиков

Молодой житель Клепиковского района получил реальный срок за хранение наркотиков

Жителя Клепиковского района осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в мае 22-летний молодой человек купил в Рязани запрещенные вещества. Часть он употребил, а остальное оставил в кармане.

Наркотики у нарушителя обнаружили и изъяли полицейские.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.


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