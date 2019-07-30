Молодой житель Клепиковского района получил реальный срок за хранение наркотиков

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Жителя Клепиковского района осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщил
Известно, что в мае 22-летний молодой человек купил в Рязани запрещенные вещества. Часть он употребил, а остальное оставил в кармане.
Наркотики у нарушителя обнаружили и изъяли полицейские.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
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