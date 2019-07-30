Минэнерго утвердило схему теплоснабжения Рязани

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 25 июля, Минэнерго России утвердило схему теплоснабжения Рязани. Об этом сообщил
В новой схеме пересмотрены перспективы застройки города, тепловые, топливные и водные балансы теплоснабжающих организаций, таких как Ново-Рязанская ТЭЦ, Дягилевская ТЭЦ, МУП «РМПТС».
«Актуализированная схема теплоснабжения позволяет принимать стратегические решения по развитию коммунальной инфраструктуры, обеспечивает надежное теплоснабжение потребителей», — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя главы администрации Рязани Владимир Бурмистров.
Он также отметил, что структурными подразделениями администрации разработаны мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения города.
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