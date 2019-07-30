Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:24, 30 июля 2019 129
 0    0

Липчанин пойдет под суд за стрельбу по посетителям бара

Липчанин пойдет под суд за стрельбу по посетителям бара

Фото: Pixabay.com

Липчанин пойдет под суд за стрельбу по посетителям бара. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В марте пьяный 25-летний горожанин познакомился с двумя посетителями бара на улице Вермишева. Мужчины поссорились, обвиняемый выстрелил в них из пневматического газобаллонного пистолета. Пострадавших госпитализировали.

Травмы признали легкими.

На липчанина завели уголовное дело по части 2 статьи 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 17 527
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 144
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
17:30, 16 июля 2019 13 295
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
22:09, 25 июля 2019 12 918
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
9:59, 17 июля 2019 11 890
В массовой аварии с фурами под Скопином погиб мужчина. Подробности 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум