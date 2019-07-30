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Фото: Pixabay.com
Липчанин пойдет под суд за стрельбу по посетителям бара. Об этом
В марте пьяный 25-летний горожанин познакомился с двумя посетителями бара на улице Вермишева. Мужчины поссорились, обвиняемый выстрелил в них из пневматического газобаллонного пистолета. Пострадавших госпитализировали.
Травмы признали легкими.
На липчанина завели уголовное дело по части 2 статьи 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.