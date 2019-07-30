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22:02, 30 июля 2019 208
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Касимовца осудят за угрозу убийством и драку с полицейским

Касимовца осудят за угрозу убийством и драку с полицейским

Касимовец пойдет под суд за угрозу убийством и драку с полицейским. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

Следствие установило, что в марте 2019 года в участковый пункт полиции доставили пьяного жителя города за мелкое хищение. Во время оформления протокола обвиняемый нанес несколько ударов в лицо полицейскому.

В ходе следствия также установлено, что ранее обвиняемый угрожал защерать жену.

Дело передано в суд.


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