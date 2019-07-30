Касимовца осудят за угрозу убийством и драку с полицейским

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Касимовец пойдет под суд за угрозу убийством и драку с полицейским. Об этом сообщил
Следствие установило, что в марте 2019 года в участковый пункт полиции доставили пьяного жителя города за мелкое хищение. Во время оформления протокола обвиняемый нанес несколько ударов в лицо полицейскому.
В ходе следствия также установлено, что ранее обвиняемый угрожал защерать жену.
Дело передано в суд.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ России упростили получение автомобильных номеров
|
cледующая новость →Пожарные показали, как тушили комбайновый завод в Рязани
По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.