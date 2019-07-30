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Фото: Pixabay.com
Калужанка украла в кафе телефон и перевела со счета его хозяина свой долг. Об этом
27-летняя жительница Боровского района заметила в кафе оставленный без присмотра гаджет. Она украла телефон и перевела знакомой при помощи банковского приложения восемь тысяч рублей.
На женщину завели дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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